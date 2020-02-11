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İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı 2 yaralı

Filistin'de İsrail güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı.

11.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:38İsrail askeri aracı, Filistinlilerin aracına 'kasıtlı' çarptı 2 yaralı
'de güvenlik güçlerine ait askeri araç, içerisinde 2 Filistinlinin bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Kasıtlı kazada 2 kişi yaralandı. O anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yayınlandı.Olay, Filistin'in Beytüllahim kentinde meydana geldi. İsrail güçlerine ait askeri araç, içerisinde Fadi Raed Qutaosh (27) ve Khaled Qutaosh'un (23) bulunduğu sivil araca kasıtlı olarak çarptı. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, kazada 2 Filistinli gencin yaralandığı belirtildi.


- Aracı

Filistin, İsrail, Dünya

Kaynak: DHA

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