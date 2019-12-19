Haberler » Güncel » İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı - Haber

İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı

İsrailli bir asker Suudi Arabistan bayrağı açarak, Suud halkını ülkesine davet etti.

19.12.2019 14:40 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:40 İsrail askeri Suudi Arabistan bayrağı açtı
İsrailli bir asker Suudi Arabistan bayrağı açarak, Suud halkını ülkesine davet etti.
'da Arapça "Suudi Arabistan ile düşman değiliz" mesajıyla yayınlanan görüntüde, bir İsrail askerinin Suudi Arabistan bayrağı açtığı görülüyor.
Kimliği ve rütbesi belirtilmeyen üniformalı bir İsrail askeri, Suud halkını ülkelerinde görmekten mutluluk duyacaklarını, kendilerinin de Suudi Arabistan'ı ziyaret etmeyi arzuladığını dile getiriyor.
Suudi Arabistanlıları sevdiklerini ve İsrail'e gelmeleri gerektiğini söyleyen asker, "Ülkeler arasında barış olmasını ümit ediyoruz. Bizler, Suud halkının düşmanı değiliz." ifadelerini kullanıyor.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntünün kaydedildiği sırada çevrede çok sayıda İsrail askerinin bulunması dikkati çekiyor.
- Tepki gösteren de var destekleyen de
Twitter'da söz konusu görüntünün paylaşıldığı twitin altına çok sayıda yorum yapıldı.
Bu yorumlardan bazılarında İsrail askerine tepki gösterilirken, bazılarında ise destek verildi. Twitter'da "mamzhm1" isimli bir kullanıcı "Bizim sözlüğümüzde İsrail diye bir devlet yok sadece Filistin'i biliyoruz." ifadesini kullanırken, "Normallsaan" isimli bir başka kullanıcı ise "Dünyadaki tüm insanlar için barış ve gönül birliği diliyoruz. Suudi Arabistan'ın samimi niyette olan tüm komşularına ihtiyacı var." yorumunda bulundu.

Suudi Arabistan, Twitter, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:26   HAMİLE KADINI İPLE DÖRDÜNCÜ KATTAN İNDİREN GENÇ: SARKITTIK AŞAĞI SAĞ SALİM İNDİ AŞAĞIYA - Haber
16:26   Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haber
16:25   DEMET AKALIN'IN EVİNE HACZE GİDEN ZABIT KATİBİNİN BERAATİNE KARAR VERİLDİ - Haber
16:22   Sanayi esnafına gerçek gibi yangın tatbikatı - Haber
16:20   ADYÜ'de flüt ve piyano resitali - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
15:22   Yangın söndürmeye giden ekipler, cesetle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı - Haber
14:29   Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Haber
13:38   Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Haber
13:11   Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor - Haber
19.12.2019 16:28:21