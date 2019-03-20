İsrail Askerini Vuran Filistinli Öldürüldü

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- İsrail askerlerinin Ramallah'taki Abveyn köyünde bir binayı abluka altına alması Filistinlilerin Ömer Ebu Leyla'ya ait olduğunu düşündükleri bir kıyafeti incelemesiÇatışma sonrası binada oluşan hasardan detay görüntülerBinanın sahibi Ümmü Zeynep Ayid ile röportaj İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı öldürdü.Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri, Ramallah kentinin kuzeydoğusundaki Abveyn köyünde, geçen pazar günü Selfit kentinde düzenlenen saldırının faili olduğu iddia edilen Ömer Ebu Leyla isimli Filistinlinin gizlendiği binayı abluka altına aldı.Açıklamada, çıkan çatışmada Ebu Leyla'nın öldürüldüğü belirtildi.Binanın sahibi Ümmü Zeynep Ayid, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada "Yatsı namazından hemen sonra 20: 15'te binayı sardılar. Bulunduğumuz kahvehane de binaya ait. Binayı sardılar ve ateş açtılar. Ömer'in burada olduğundan şüphelendiler. Binadan çıkmamıza izin vermediler. Sonra bizi çıkardılar ve onu burada öldürdüler." dedi.