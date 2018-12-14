İsrail Askerleri 1 Filistinli Çocuğu Şehit Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah
'taki Filistin
Tıp Merkezi binası Tıp Merkezi önünde toplanan Filistinlilerin sloganlar atması16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla'nın morgdaki naaşıYakınlarının üzüntüsü Yakınlarının şehidin naaşına veda etmesi Morgun önünde bekleyenler İsrail
askerleri, işgal altındaki Batı Şeria
'da düzenlenen gösterilere müdahalede 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığı
'ndan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin kuzeyinde bulunan Celezon Filistin Mülteci Kampı yakınlarında düzenlenen gösteriye İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu 16 yaşındaki Filistinli çocuk Muhammed Nahla'nın şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin ateş ettiği Filistinli çocuk Nahla'nın karnından vurulduğu ve ağır yaralı bir şekilde Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezi'ne getirildiği ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.
Perşembe gününden bu yana İsrail güçlerin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs
'te gerçekleştirdiği operasyonlarda şehit olan Filistinli sayısı 5'e yükseldi.
İsrail güçlerinin ayrıca bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde de 11 kişi yaralandı.
Filistin,İsrail
14 Aralık 2018 Cuma 21:00