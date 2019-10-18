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İsrail askerleri 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

18.10.2019 22:35İsrail askerleri 1 Filistinliyi öldürdü
İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ateş açarak öldürdü.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nin Tulkarim kentinin güneyindeki askeri kontrol noktasında bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla Filistinli 1 genci ateş ederek öldürdü. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tulkarim kentinin güneyindeki Cabara askeri kontrol noktasında İsrail işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu 25 yaşındaki Filistinli genç Raad Majed El Bahri'nin hayatını kaybettiği doğrulandı. - BATI ŞERİA

Batı Şeria, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

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