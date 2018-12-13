İsrail Askerleri, 2 Filistinli Genci Öldürdü

İsrail
askerleri, 67 gün önce bıçaklı saldırı gerçekleştirerek 2 Yahudi yerleşimciyi öldürdüğü iddia edilen 2 Filistinli öldürdü.
Filistin'in Nablus kentinde 2 Filistinli genç, yaklaşık 2 ay önce bıçaklı saldırı girişiminde bulunarak 2 Yahudi yerleşimciyi öldürdü. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 Filistinli genç ise İsrail askerleri tarafından öldürüldü. İsrail askerlerinin gençlerden birini Ramallah
'ta yaşadığı kampta diğerini ise Nablus kentinde bulunan evine baskın düzenleyerek öldürdüğü kaydedildi.
İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, Filistinli gençlerin Ofra Yahudi Yerleşkesi'nde gerçekleştirildiği iddia edilen bıçaklı saldırının faili olduğu öğrenildi.
Öte yandan İsrail güçleri, Kudüs
'te de bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edilen Filistinliyi de öldürdü. İsrail ordusu, henüz kimliği belli olmayan Filistinlinin eski şehir bölgesinde bir karakola bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddia edildi. - NABLUS
13 Aralık 2018 Perşembe 13:58