21.06.2019 21:40
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İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 79 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale etmesi sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahale etmesi sonucu 79 kişinin yaralandığı kaydedildi. Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında, İsrail işgaline karşı devam ettikleri barışçıl Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerine İsrail askerleri tarafından müdahale edilmesi sonucu 79 kişi yaralandı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 63 haftasına giren gösterilerde 79 kişinin yaralandığı doğrulandı. Yapılan açıklamada İsrail askerlerinin çok sayıda sağlık çalışanını ve gazeteciyi de hedef aldığı kaydedildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Dönüş , Gazze , İsrail , Güncel

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