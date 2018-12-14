İsrail Askerleri Aa'nın Foto Muhabirini Yaraladı

14 Aralık 2018 Cuma 18:13



14 Aralık 2018 Cuma 18:13

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki barışçıl gösterilere yaptığı müdahalede Anadolu Ajansı'nın (AA) Foto Muhabiri Mustafa Hassune ayağından yaralandı.İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır hattında her hafta cuma günü düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip eden AA Foto Muhabiri Hassune, İsrail askerlerinin attığı gaz bombası isabet etmesi sonucu yaralandı.Askerlerin attığı gaz bombasının Hassune'nin sağ bacağına isabet ettiği belirtildi.Olay yerinde yapılan ilk yardımın ardından Gazze'deki Şifa hastanesine kaldırılan Hassune'nin durumunun iyi olduğu kaydedildi.Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 220'den fazla Filistinli şehit oldu.