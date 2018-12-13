İsrail Askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi Şehit Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail
askerlerinin Filistin
Kızılayı sağlık ekiplerinin geçişine engel olmasıİsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinlinin aracından detaylarİsrail askerlerinin güvenlik önlemlerinden detaylar İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'da Ramallah
kentinin El-Bire bölgesinde "araçlı saldırı girişimde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Bölgede önlem alan İsrail güçleri sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermedi.
Filistin,Batı Şeria,İsrail
13 Aralık 2018 Perşembe 23:17