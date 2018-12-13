13 Aralık 2018, 23:17
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İsrail Askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi Şehit Etti

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı sağlık ekiplerinin geçişine engel olması İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinlinin aracından detaylar İsrail askerlerinin güvenlik önlemlerinden detaylar İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İsrail askerlerinin Filistin Kızılayı sağlık ekiplerinin geçişine engel olması
İsrail askerleri tarafından saldırıya uğrayan Filistinlinin aracından detaylar
İsrail askerlerinin güvenlik önlemlerinden detaylar İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah kentinin El-Bire bölgesinde "araçlı saldırı girişimde bulunduğu" iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak şehit etti. Bölgede önlem alan İsrail güçleri sağlık ekiplerinin bölgeye girişine izin vermedi. Filistin,Batı Şeria,İsrail
13 Aralık 2018 Perşembe 23:17