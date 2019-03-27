İsrail Askerleri Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

İsrail
askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'nın Beytullahim kentinde 3 Filistinliyi yaraladı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Beytullahim kentindeki Dehişe Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.
Askerler baskına tepki gösteren kamp sakini Filistinli gençlere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.
Filistin sağlık kaynakları, müdahale sırasında 3 Filistinlinin gerçek mermiyle yaralandığını aktardı.
İsrail askerleri aranan kişilere yönelik operasyon gerekçesiyle sık sık Filistin beldelerine baskın düzenliyor.
Güncel
Kaynak: AA