İsrail Askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi Yaraladı

İşgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde İsrail
askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede 4 Filistinli yaralandı.
İsrail askerleri Ramallah'ın merkezindeki El-İrsal Caddesi'nde bazı ev ve kurumlara baskın düzenleyerek, güvenlik kameralarına el koydu.
Bu duruma tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, Filistinlileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandı.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, olaylarda 4 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, 4 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi. Açıklamada yaralanan Filistinlilerin tedavi için Ramallah Tıp Kompleksine nakledildiği aktarıldı.
Ramallah,Batı Şeria,İsrail
11 Aralık 2018 Salı 23:52