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İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da toplanan göstericilere müdahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.

01.02.2020 21:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:02İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı
askerlerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da toplanan göstericilere müdahalesinde 8 Filistinli plastik mermiyle yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde bulunan Beit-il kontrol noktası, El- Bire, Kefer Kaddum ve Kalandiya'da, sözde barış planını protesto eden Filistinlilerle İsrail askerleri arasında olaylar çıktı.
İsrail askerlerinin plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı, onlarcası gazdan etkilendi.
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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