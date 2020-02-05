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İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda Filistinli bir genci şehit etti.

05.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 18:38İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde yaşanan olaylarda Filistinli bir genci şehit etti.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, El-Halil'in Ez-Zaviye Mahallesi'nde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 17 yaşındaki Muhammed Selman el-Haddad'ın şehit olduğu ifade edildi.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Ez-Zaviye Mahallesi'nde toplanan Filistinliler ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planını protesto etti.
İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için gerçek ve plastik mermi kullanırken Filistinliler taşlarla karşılık verdi.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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