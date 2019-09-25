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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

25.09.2019 13:20İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait inşaat halindeki bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El Halil'in Dura ilçesine bağlı El-Hicre bölgesinde, Filistinli Samir Doden'e ait inşaat halindeki iki katlı ev İsrail askerlerince yıkıldı.
İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği ve evin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkıldığı bildirildi.
İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.
Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.
Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.
Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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