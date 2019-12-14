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İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinli işçiyi yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli işçilere ateş açması sonucu iki kişi yaralandı.

14.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:44İsrail askerleri Batı Şeria'da iki Filistinli işçiyi yaraladı
askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinli işçilere ateş açması sonucu iki kişi yaralandı.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, "iş yerlerine gitmek için" Tulkerm kentine bağlı Nezlet İsa beldesi yakınında bulunan ayrım duvarını geçmeye çalışan Filistinli işçilere ateş açtığı belirtildi.
İsrail askerlerinin saldırısı sonucu Filistinli işçilerden birinin gerçek, diğerinin ise plastik mermi ile yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların tedavi için hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.
Açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.
Batı Şeria'daki Filistinli işçiler, zor ekonomik şartlar nedeniyle İsrail'de çalışmak durumunda kalıyor. İsrail ise işçilere özel çalışma belgesi alma şartı getiriyor.
İsrail'in bu belgeyi verme konusunda dayattığı zor kriterler de iş bulmak isteyen birçok Filistinliyi yasa dışı yollardan İsrail'e girmeye zorluyor.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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