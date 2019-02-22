İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş' Gösterisine Müdahale Etti, 1 Çocuğu Öldürdü

Filistinlilerin, Gazze- İsrail
sınırında yaptıkları 'Büyük Dönüş
Yürüyüşü'ne İsrail askerileri müdahale etti. Silah da kullanan İsrail askerleri, 1 çocuğu öldürdü, 41 kişiyi de yaraladı.
Filistin haber ajansı WAFA, Filistin Sağlık Bakanlığı
'na dayandırarak verdiği haberinde 'Büyük Dönüş' gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 yaşındaki Yousef Saeed Dayeh'in silahla vurularak öldürüldüğünü; 3'ü ağır 41 göstericinin yaralandığını duyurdu.
'Büyük Dönüş' gösterileri kapsamında Mart 2018'den bugüne İsrail askerlerinin saldırısında 223 kişi öldürüldü, 23 binden fazla kişi yaralandı.
Dünya
Kaynak: DHA