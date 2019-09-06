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İsrail askerleri, 'büyük dönüş yürüyüşü'nde yine silah kullandı: 2 filistinli öldü

Gazze'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, İsrail kuvvetleri yine Filistinlilere ateş açtı.

06.09.2019 19:16 İsrail askerleri, 'büyük dönüş yürüyüşü'nde yine silah kullandı: 2 filistinli öldü
Gazze'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde, İsrail kuvvetleri yine Filistinlilere ateş açtı. Açılan ateş sonucu, 2 kişi yaşamını yitirirken; 37 kişi ise yaralandı.

Filistin'in WAFA haber ajansı, İsrail-Gazze sınırında düzenlenen Büyük Dönüş Yürüşü'nde, İsrail kuvvetlerinin Filistinlilere gerçek kurşun ve plastik mermiyle ateş açtığını duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitirenlerden birinin henüz 17 yaşında, Ali Sami Ashqar isminde bir genç olduğunu, diğer kişinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini duyurdu.

Ayrıca, yaralılar arasında 2 sağlık çalışanı ve 1 gazetecinin de olduğu açıklandı.

'310 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ, 18 BİN FİLİSTİNLİ YARALANDI'

30 Mart 2018 tarihinde başlayan 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' protestolarında, İsrail kuvvetlerinin 310 Filistinliyi öldürdüğü, 18 bin Filistinliyi de yaraladığı bildirildi.



İsrail, Gazze, Dönüş, Dünya

Kaynak: DHA

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