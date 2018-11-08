İsrail Askerleri Cenin'de İki Filistinliyi Yaraladı

- İsrail
askerleri Cenin'de iki Filistinliyi yaraladı
CENİN - İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria
'nın kuzeyinde bulunan Cenin'de mülteci kampında iki Filistinli genci gerçek mermiyle yaraladı. Onlarca genç de atılan göz yaşartıcı gaz bombalarından etkilenerek solunum problemi yaşadı. Çok sayıda İsrail askeri, Cenin mülteci kampındaki evlere baskın düzenledi. İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında şiddeti çatışmalar yaşandı. İsrail askerleri gençlere bayıltıcı ve göz yaşartıcı bombalar attı. Gerçek mermi ile yaralanan iki Filistinli gencin sağlık durumu hakkında bilgi alınamazken, isimlerinin Muhammed el-Hasri ve Ahmed Abu el-Hija olduğu öğrenildi.İsrail askerlerinin Filistin'de her gün saldırılar düzenlediği belirtildi.
Batı Şeria,İsrail
08 Kasım 2018 Perşembe 17:50