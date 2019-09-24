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İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti

İsrail, Kudüs'te inşaat halindeki Filistinlilere ait bir evi yıktı.

24.09.2019 17:45İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti
İsrail, Kudüs'te inşaat halindeki Filistinlilere ait bir evi yıktı. Yıkıma direnen aileye saldıran İsrail askerlerinin görüntüleri, evde bulunanlar tarafından kaydedildi.
Görüntülere göre, İsrail askerinin destek verdiği yıkımda, ev sahibinin defalarca yumruklandığı görüldü. Ev sahibi İssa Halil ve kardeşi, askerlar tarafından gözaltına alındı. Filistin haber ajansı WAFA, inşaat halindeki evin demir sütunlarının kesildiği ve çatısının tahrip edildiğini bildirdi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-İsrail askerlerinin ev sahibini yumruklaması
-İsrail askerlerinin ev sahibini gözaltına alması



İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: DHA

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