İsrail Askerleri Filistin Resmi Ajansının Ofisini Bastı

İsrail
askerleri, Filistin
resmi haber ajansı WAFA'nın ofisini bastı.
İsrail askerleri, Batı Şeria
'nın Ramallah
kentindeki Filistin resmi haber ajansının WAFA ofisini bastı. İsrail askerlerinin ofiste arama yaptığı ve güvenlik kamera kayıtlarına el koyduğu ifade edildi.
Öte yandan, İsrail askerleri dün akşam Batı Şeria'daki Ofra Yahudi yerleşim birimi yakınında durakta bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu 11 İsraillinin yaralanmasının ardından Ramallah kent merkezine baskın düzenledi. İsrail askerlerinin baskına tepki gösteren Filistinlilere gaz bombası ve gerçek mermilerle müdahale ettiği aktarıldı. - RAMALLAH
Batı Şeria,Ramallah,Filistin,İsrail
10 Aralık 2018 Pazartesi 19:52