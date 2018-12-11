İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü

11 Aralık 2018 Salı 14:31



11 Aralık 2018 Salı 14:31

İşgalci İsrail kuvvetleri, Filistinli bir genci katletti.İsrail askerleri, El Halil'in batısı yakınlarındaki İzna yerleşim bölgesinde bir kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı bahanesiyle Filistinli bir gence ateş açtı. 27 yaşındaki Filistinli Ömer Avad, açılan ateş sonucu şehit oldu.Sağlık ekibi, İsrail işgal kuvvetlerinin Filistinli bir gencin trafik kazasında yaralandığını söylediklerini, olay mahalline gidildiğinde ise yaralandığı söylenen Filistinli gencin 6 kurşunla vurularak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi.(İHA)