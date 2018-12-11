İsrail Askerleri Filistinli Genci Öldürdü

11 Aralık 2018 Salı 14:31



11 Aralık 2018 Salı 14:31

İsrail işgal kuvvetleri, kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı bahanesiyle Filistinli bir genci ateş ederek öldürdü.İsrail askerleri, El Halil'in batısı yakınlarındaki İzna yerleşim bölgesinde bir kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı bahanesiyle Filistinli bir gence ateş açtı. Tıbbı kaynaklar, 27 yaşındaki Filistinli Ömer Avad'ın İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiğini belirtti.Sağlık ekibi, İsrail işgal kuvvetlerinin Filistinli bir gencin trafik kazasında yaralandığını söylediklerini, olay mahalline gidildiğinde ise yaralandığı söylenen Filistinli gencin 6 kurşunla vurularak öldüğünü tespit ettiklerini söyledi. Doktorlar, El Halil'deki El Ehli Hastanesine getirdikleri Filistinli genci kurtaramadıklarını söyledi. - EL HALİL