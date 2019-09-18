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İsrail askerleri, filistinli kadını kontrol noktasında vurdu

İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurduFilistin, (DHA)- Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında mevzilenen İsrail askerlerinin vurduğu kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

18.09.2019 09:52
İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurdu
Filistin, (DHA)- Kudüs'ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında mevzilenen İsrail askerlerinin vurduğu kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
İsrail askerleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurdu. WAFA haber ajansının haberinde, kadının kafasının karıştığı ve yanlış yöne saptığı için kontrol noktasına geldiği, herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.
İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasadışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi. Yaralı kadının sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.
İsrail askerleri, filistinli kadını kontrol noktasında vurdu

İsrail, Kudüs, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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