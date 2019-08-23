İsrail askerleri Gazze sınırında 122 Filistinliyi yaraladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
sınırında toplanan göstericiler Filistinli gençlerin taş atması Yaralananların ambulansa taşınması Filistin ve Türk bayrağı taşıyan göstericilerGöstericilerin sınırın karşısına balon uçurması İsrail
tarafındaki zırhlı araçlarPankart ve dövizler taşıyan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin, 50'si gerçek mermiyle olmak üzere 122 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
İsrail askerlerinin 3 ilk yardım görevlisini de kauçuk kaplı mermiyle yaraladığı kaydedildi.
Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.