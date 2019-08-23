Haberler» Güncel» Haber

İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı - HAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan göstericiler İsrail askerlerinin sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi İsrail askerlerinin zırhlı araçları Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar Filistin bayrağı taşıtan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki...

23.08.2019 19:13
İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı - HAN
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Gazze'nin Han Yunus kenti sınırında toplanan göstericiler
İsrail askerlerinin sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesi
İsrail askerlerinin zırhlı araçları
Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar
Filistin bayrağı taşıtan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.
İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı - HAN

Filistin, İsrail, Gazze, Han, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:27   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Lübnan'daki Türk vatandaşlarıyla buluştu
20:26   Eskişehirli kadınlar emine bulut cinayetini protesto etti
20:21   Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Emine Bulut yorumu: Bizde anneler kutsaldır
20:20   Bergama'da orman yangını (2)
20:20   Malkara'da yabancı uyruklu 11 göçmen yakalandı
20:20   Ahmet Davutoğlu Sakarya'da protesto edildi
20:20   Kırıkkale'deki kadın cinayeti