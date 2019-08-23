İsrail askerleri Gazze sınırında 15 Filistinliyi yaraladı - HAN

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin Han
Yunus kenti sınırında toplanan göstericiler İsrail
askerlerinin sınırda toplanan göstericilere müdahale etmesiİsrail askerlerinin zırhlı araçlarıYakılan lastiklerden yükselen dumanlar Filistin
bayrağı taşıtan göstericiler İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin 9'u gerçek mermiyle olmak üzere 15 Filistinliyi yaraladığı belirtildi.
Açıklamada yaralıların sağlık durumuna ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.