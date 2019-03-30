İsrail Askerleri Gazze Sınırında 2 Filistinliyi Şehit Etti

İsrail
askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli şehit oldu, 10 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad
Saad'ın şehit olduğu kaydedildi.
Açıklamada, gösteriye müdahalede 10 kişinin gerçek mermiyle, 23 kişinin ise plastik mermi, mermi parçaları ve göz yaşartıcı gaz bombalarının doğrudan isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.
Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen 10 binlerce Filistinli, İsrail'in topraklarından çekilmesi Gazze'ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.
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Kaynak: AA