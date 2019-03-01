İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı (1) - Han Yunus

İsrail
askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi
sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombaları kullandığı müdahalesinde 21 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.
Açıklamada 17 kişinin gerçek mermiyle, 3 sağlık görevlisi ve 1 gazetecinin ise gaz kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.
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Kaynak: AA