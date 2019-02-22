İsrail Askerleri Gazze Sınırında 3 Filistinliyi Yaraladı - Gazze

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze Şeridi
'nin doğu sınırında Filistin
bayrakları ile toplanan göstericilerFilistinli gençlerin taş atması İsrail
askerlerinin zırhlı araçlar ile beklemesiİsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahale etmesiYakılan lastiklerden yükselen dumanlarSınırdaki tellere asılan göstericilerİsrail askerlerinin müdahalesinde yaralanan göstericilerin taşınması Ayağından yaralanan bir göstericinin ambulansa taşınmasıİsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 15 yaşındaki bir çocuk şehit oldu, 41 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında düzenlenen gösteriler sırasında göğsünden yaraladığı Yusuf Said Hüseyin ed-Daye'nin (15) şehit olduğunu belirtti.
Kudra ayrıca gösterilerde 41 kişinin yaralandığını aktardı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, daha önce yaptığı açıklamada, Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 3 Filistinlinin yaralandığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA