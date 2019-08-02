İsrail askerleri Gazze sınırında 49 Filistinliyi yaraladı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gazze
'nin doğu sınırında toplanan Filistinliler İsrail
askerlerinin zırhlı araçları ile sınırın çevresinde gezmesiİsrail askerlerinin göstericilere müdahalesi Göz yaşartıcı gaz bombasından yükselen dumanlarMüdahale yaralananların taşınması Filistinli gençlerin taş atması Filistin bayrakları ile sınırda bekleyen göstericiler İsrail askerlerinin Gazze'deki Büyük Dönüş
Yürüyüşü'nde Filistinli göstericilere müdahalesi sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişi yaralandı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesi sonucu 24'ü gerçek mermiyle olmak üzere 49 kişinin farklı yerlerinden yaralandığı belirtildi.