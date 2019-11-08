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İsrail askerleri Gazze sınırında 69 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 69 Filistinli yaralandı.

08.11.2019 19:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:58 İsrail askerleri Gazze sınırında 69 Filistinliyi yaraladı
askerlerinin müdahalesi sonucu abluka altındaki Şeridi sınırında 69 Filistinli yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Yürüyüşü" gösterilerine müdahale ettiği belirtildi.
Müdahale sonucu 29'u gerçek mermiyle olmak üzere 69 Filistinlinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine ateş açıyor.
Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezinin açıklamasına göre, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin başladığı günden bu yana İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 320'den fazla Filistinli şehit edildi, yaklaşık 18 bin 500 Filistinli yaralandı.

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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