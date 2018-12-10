İsrail Askerleri Gerçek Mermiyle Saldırdı: 11 Yaralı

10 Aralık 2018 Pazartesi 21:51



10 Aralık 2018 Pazartesi 21:51

İsrail askerlerinin Gazze ablukasını deniz yoluyla kırma girişiminde bulunan Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalesinde 11 kişi yaralandı. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzey sahilinde ablukayı kırmak için 19. kez deniz eylemi düzenleyen Filistinlilere gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz ile müdahalede bulundu. Filistinliler, tekneden denize bıraktıkları lastikleri ateşe vererek İsrailli keskin nişancıların görüşünü azaltmaya çalıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre İsrail askerlerinin müdahalesinde 11 Filistinli yaralandı. Birçok Filistinli gösterici ise biber gazından etkilendi.(Muhammed Rabah/İHA)