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İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

11.11.2019 12:52 | Son Güncelleme: 11.11.2019 12:52İsrail askerleri Kudüs'te Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktı
askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında bulunan Filistinli bedevilere ait 4 evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.
Ebu Nuvvar Bedevi Topluluğu Sözcüsü Davud Cehhalin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Kudüs'e bağlı El-Ayzariyye beldesinin doğusundaki bedevi topluluklarına baskın düzenlediğini ve Filistinli bedevilere ait 4 evi yıktığını belirtti.
Sözcü Cehhalin, Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi topluluklarında, evlerin "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen yıkımlar öncesi daha önce herhangi bir ihtarname gönderilmediğini söyledi.
Yıkımları "çılgınlık" olarak niteleyen Cehhalin, İsrail askerlerinin ilk defa bedevi topluluklarında evleri yıkarak yapı malzemelerine el koyduğunu dile getirdi.
İsrail'in E1 projesi
Doğu Kudüs kırsalında yer alan Han el-Ahmer başta olmak üzere Ebu Nuvvar, El-Mintar ve Vadi Cimmel bedevi toplulukları, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen bedevi Filistinlilere ev sahipliği yapıyor.
Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını öngören" E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.
Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

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