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İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

20.01.2020 22:35 | Son Güncelleme: 20.01.2020 22:40İsrail askerleri Mescid-i Aksa'da 3 Filistinli'yi gözaltına aldı
askerleri işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i 'da namaz kılan Filistinlilere saldırarak, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırdı. Gözaltına alınan 3 kişi arasında Filistinli aktivist Ala Ebu Nab ve kardeşi Hamza Ebu Nab'ın de olduğu öğrenildi. İsrail güçlerinin gözaltına aldığı Filistinlileri Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Bab Al-Asbat karakoluna götürdüğü bildirildi.
(İHA)

Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: İHA

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