İsrail askerleri Nablus'ta 25 Filistinliyi yaraladı

Kaynak: İHA

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 25 Filistinliyi yaraladı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin korumasında bir grup fanatik Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Yusuf makamına girdi. Yahudi yerleşimciler ayin için Yusuf makamına girdiği sırada Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. Arbede sonucu 25 Filistinlinin yaralandığı bildirildi. Yahudiler, Nablus'taki 'Yusuf makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabri olduğuna inanıyor. Ancak birçok arkeolog söz konusu kabrin sadece birkaç asır geçmişi olduğunu kaydederek, bu inancın doğru olamayacağını, kabrin Yusuf Dweikat isimli bir Müslümana ait olduğunu ifade ediyor. Batı Şeria'da 1967'de Şeyh Yusuf Dweikat'ın mezarı İsrail işgal makamları tarafından ele geçirildi ve işgalden sonra Yahudi kutsal bir siteye dönüştürüldü.(İHA)