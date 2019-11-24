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İsrail askerleri öğrencilere gaz bombası attı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bu sabah okula giden Filistinli öğrencilere gaz bombaları ile saldırdı.

24.11.2019 12:35 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:36
askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bu sabah okula giden Filistinli öğrencilere gaz bombaları ile saldırdı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güney bölgesinde Filistinli öğrencilere göz yaşartıcı gaz bombası ile saldırdı. Yerel kaynaklara göre, Ebu el-Riş askeri kontrol noktasında bulunan İsrail askerleri sabah okula giden Filistinli öğrencilere gaz bombası attı. Saldırı nedeniyle öğrencilerin büyük panik yaşadığı ve onlarca öğrencinin atılan gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.
El Halil'deki Filistinli öğrenciler, sık sık İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kalıyor.
(Hamad Alnajjar/İHA)
İsrail askerleri öğrencilere gaz bombası attı

Batı Şeria, İsrail, Sabah, Güncel

Kaynak: İHA


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