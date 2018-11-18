İsrail Askerleri Ramallah'ta Bir Filistinliyi Yaraladı

İsrail
güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria
'nın Ramallah
kentinde Filistinlilere ateş açması sonucu bir kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Ramallah kentine bağlı Ebu Kaş beldesine baskın düzenledi.
Askerlerin Filistinlilere ait dükkanlarda arama yaptığı sırada baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı.
Filistinliler tarafından atılan taşa, İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.
Olayda 20 yaşındaki bir Filistinli gerçek mermi ile omuzundan yaralandı.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs
'te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
Batı Şeria,Ramallah,İsrail
18 Kasım 2018 Pazar 21:10