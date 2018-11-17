İsrail Askerlerinden Batı Şeria'daki Eylemlere Müdahale

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filistinlilerin Kalandiya kenti sınırı yakınlarında düzenlediği gösteri İsrail
askerlerinin göstericilere müdahale etmesiGöstericilerin gazdan etkilenmesi Gösteriyi takip eden basın mensupları İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria
ve Kudüs
'teki eylemlere müdahalesinde 3 Filistinli yaralandı, aralarında uluslararası ve Arap medya organlarından gazetecilerin bulunduğu çok sayıda kişi göz yaşartıcı gazdan etkilendi.
Filistinliler, gazetecilerin, Filistin topraklarında, İsrail tarafından engellere maruz kalmadan özgürce çalışabilmesini desteklemek adına Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Kalandiya kenti sınırı yakınlarında gösteri düzenledi.
İsrail askerleri, gösteriye göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Müdahale sonucu aralarında Uluslararası Gazeteciler Birliği ile Arap Gazeteciler Birliği üyelerinin bulunduğu onlarca kişi gazdan etkilendi.
Kudüs,Batı Şeria,İsrail
17 Kasım 2018 Cumartesi 21:02