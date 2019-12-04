Haberler » Güncel » İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın - Haber

İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın

İsrail askerleri, Filistin'in köklü üniversitelerinden Birzeit Üniversitesine düzenlediği baskında birçok üniversite öğrencisini "Hamas'a üye olduğu" gerekçesiyle gözaltına aldı.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:06İsrail askerlerinden Birzeit Üniversitesine baskın
askerleri, 'in köklü üniversitelerinden Birzeit Üniversitesine düzenlediği baskında birçok üniversite öğrencisini " 'a üye olduğu" gerekçesiyle gözaltına aldı.
İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesine baskın düzenlediğini belirtti.
Adraee, baskında birçok öğrencinin, "Hamas üyesi olduğu" gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirdi.
Baskınların ne zaman düzenlendiği ve gözaltına alınan öğrenci sayısına ilişkin bir bilgi vermeyen Adraee, gözaltına alınan öğrencileri İsrail hedeflerine muhtemel saldırı için istihbarat toplamakla suçladı.
Hamas'ın üniversitedeki öğrenci yapılanması olan İslami Blok'un başkanı Usame El-Fahuri'nin de aralarında bulunduğu birçok öğrencinin gözaltına alındığını işaret eden Adraee, söz konusu öğrencilerin Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki silahlı kanadı tarafından örgütlendiğini iddia etti.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın en köklü üniversitesi sayılan Birzeit Üniversitesinden bugüne kadar Filistin'in önde gelen liderleri ile siyasetçileri mezun oldu.
Hamas'tan gözaltılara ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Filistin, İsrail, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:24 Samsun'da mağazadan hırsızlık yaptığı iddia edilen yabancı uyruklu 3 şüpheli tutuklandı - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Vali Pehlivan: Habur Sınır Kapısı'ndan ihracat yüzde 30 arttı - Haber
17:23 Engelsiz Sanat Topluluğu'ndan Yeşilçam konseri - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
17:19 50 iş gününde 2 buçuk milyon metrekare asfalt atıldı - Haber
16:52 Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu yeni parti için başvuru yaptı mı? Bakanlık'tan yanıt geldi - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı - Haber
16:38 Devlet Bahçeli'den 'af yasası' açıklaması: Beklemeye aldık - Haber
16:12 Son dakika: NATO Zirvesi sona erdi! Londra Bildirgesi yayımlandı - Haber
16:46 Son dakika: Kalbinden bıçaklanan Ceren Özdemir'in katil zanlısı gözaltına alınırken polisi bıçakladı
15:57 Yetkisiz çakar kullanımını yasaklayan düzenleme kapsamında 928 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı
15:26 Dünyanın ilk uçan aracında seri üretime geçildi
15:07 Apple'ın açığını bulan genç, 220 bin dolarlık teklifi reddetti
14:20 Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
4.12.2019 17:34:17