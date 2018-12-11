İsrail Askerlerinden Filistin Maliye Bakanlığına Baskın

İsrail
askerleri, Ramallah
kentindeki Filistin Maliye
Bakanlığına baskın düzenledi.
İsrail güçlerinin Ramallah kent merkezine düzenlediği baskın sırasında Almasayf Mahallesi'nde bulunan Filistin Maliye Bakanlığı binasını kuşatma altına aldı. İsrail güçlerinin Bakanlık binası önüne bariyerler yerleştirdiği öğrenildi.
İsrail askerleri, dün Ramallah kentindeki Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın ofisini de basmıştı. İsrail askerleri ofiste arama yaptığı sırada güvenlik kamera kayıtlarına el koymuştu. - RAMALLAH
Maliye,Filistin,İsrail
11 Aralık 2018 Salı 20:28