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- İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...

- İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planı protesto edildiRAMALLAH - İsrail askerleri, Ölü Deniz yakınlarında Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.

29.09.2019 01:27
- İsrail askerlerinden Filistinlilere müdahale
Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planı protesto edildi
RAMALLAH - İsrail askerleri, Ölü Deniz yakınlarında Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere müdahale etti.
Filistinliler, Ölü Deniz yakınlarında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto etmek amacıyla protesto eylemi düzenledi. Filistin bayrakları açan eylemciler, "Yerleşim bölgesine hayır", "Netanyahu'nun planına hayır" yazılı dövizler taşıyarak Netanyahu karşıtı sloganlar attı. Netanyahu'nun Ürdün Vadisini ilhak etme planını protesto eden Filistinlilere sert müdahalede bulunan İsrail askerleri, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı. İsrail'de yapılan 17 Eylül seçimi öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ürdün Vadisi'ni "İsrail'e ilhak edeceği" vaadinde bulunmuştu. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Batı Şeria'nın bir bölümünü ilhak etme planının yasa dışı olduğunu açıklamıştı.
- İsrail Askerlerinden Filistinlilere Müdahale- Netanyahu'nun Ürdün Vadisini İlhak Etme Planı...

İsrail, Ürdün, Güncel

Kaynak: İHA

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