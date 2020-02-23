İsrail askerlerinden Filistinlinin cansız bedenine insanlık dışı uygulama

İsrail ordusuna ait buldozer, askerler tarafından Gazze sınırında vurulan Filistinlinin cansız bedenini yerlerde sürükledi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail askerlerinin bu sabah Gazze sınırı yakınında ateş açtığı ve kimliği henüz bilinmeyen kişinin naaşını bir grup Filistinlinin almaya çalıştığı anlar yansıdı.

SİLAH SESLERİ DUYULDU

Bölgeye gelen İsrail ordusuna ait buldozer, naaşı almaya çalışan Filistinlilere engel olmayı denedi. Buna rağmen Filistinlilerin naaşı alarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada silah sesleri duyuldu. Naaşı almaya çalışanlara ateş açan İsrail askerlerinin bacağından vurduğu bir Filistinli yere düştü.

CANSIZ BEDENİ PARÇALADI

Ateş açılmasının ardından Filistinliler naaşı bırakmak zorunda kaldı. Grubu takip eden İsrail buldozeri cansız bedeni almaya çalışırken korkunç görüntüler ortaya çıktı. Buldozeri kullanan kişi, Filistinlinin naaşını önce kepçeye almak istiyor ancak cansız bedeni parçaladı, daha sonra da parçalanmış naaşı sürükleyerek bölgeden uzaklaştı.