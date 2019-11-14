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İsrail askerlerinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protesto gösterisi İsrail askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etmesi Filistinli gençlerin lastik yakarak yol kapaması ve taş atması İsrail askerlerinin zırhlı araçlarla geçişi İsrail...

14.11.2019 18:57 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:00
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protesto gösterisi
askerlerinin göstericilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etmesi
Filistinli gençlerin lastik yakarak yol kapaması ve taş atması
İsrail askerlerinin zırhlı araçlarla geçişi
İsrail askerleri, İsrail'in 'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahale etti.
Filistin sağlık ekiplerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinin kuzeyinde düzenlenen protestoya müdahale ettiği belirtildi.
Sağlık ekipleri, İsrail askerlerinin buradaki müdahalede de göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını aktarırken, Filistinli gençlerin de taşlarla karşılık verdiğini kaydetti.
Çok sayıda göstericinin gaz soluması nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiğini ifade eden sağlık ekipleri, etkilenenlerin gösteri alanında tedavi edildiğini belirtti.
İsrail askerlerinden Gazze'ye destek gösterisine müdahale

Batı Şeria, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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