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İsrail askerlerinin Ramallah'ta açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.

24.02.2020 23:50 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:50İsrail askerlerinin Ramallah'ta açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı
güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kentinde bir araca ateş açması sonucu 2 Filistinli yaralandı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın batısındaki Beyt Sira beldesi yakınlarında Filistinlilere ait bir araca ateş açtı.
İsrail güçlerinin açtığı ateşte 2 Filistinli yaralandı. Olayın ardından İsrail askerleri Beyt Sira beldesine baskın düzenledi. Baskına tepki gösteren bölge sakinleri ile askerler arasında arbede yaşandı.
Yaralı Filistinliler tedavi altında
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Sira beldesinde kauçuk kaplı mermiyle yaralanan 2 Filistinlinin Ramallah'taki Filistin Sağlık Kompleksi'nde tedavi altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Filistinlilerden birinin omuzundan, diğerinin de bacağından vurulduğu, durumlarının stabil olduğu aktarıldı.
İsrail ordusundan henüz olaya ilişkin açıklama yapılmadı.

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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