İsrail Askerlerinin Şehit Ettiği Filistinli Çocuk Toprağa Verildi

İsrail
askerlerinin abluka altındaki Gazze
sınırında dün düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş
Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde yaralanan ve şehit düşen 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd son yolculuğuna uğurlandı.
Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan ve bugün sabah saatlerinde hayatını kaybeden Ebu Zeyd'in cenaze namazı, onlarca Filistinlinin katılımıyla Ez-Zeytun mahallesindeki Musab bin Umeyr camisinde kılındı.
Ebu Zeyd'in naaşı, bölgedeki kabristana defnedilirken, cenaze evinde duygusal anlar yaşandı.
Dönüş, Gazze, İsrail, Güncel
Kaynak: AA