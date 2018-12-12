İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Öldü

Filistinlilerin Gazze- İsrail
sınırında sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş
Yürüyüşü gösterileri esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan 5 yaşındaki bir çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırında İsrail işgaline karşı sürdürdükleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterileri esnasında İsrail askerleri tarafından vurulan 5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı
yaptığı yazılı açıklamada, Cuma günü Gazze'nin güneyindeki Hanyunus kentinin doğu sınırında barışçıl gösterilerde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ahmed Ebu Abid'in hayatını kaybettiği duyurdu.
Filistinliler, Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze - İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında eylemler düzenliyor. Gösterilerde 220 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 binden fazla kişinin de yaralandığı biliniyor. - GAZZE
Dönüş,Gazze,İsrail
12 Aralık 2018 Çarşamba 09:43