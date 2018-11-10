İsrail Askerlerinin Yaraladığı Filistinli Şehit Oldu

İsrail
askerlerinin, iki hafta önce işgal altındaki Batı Şeria
'daki gösterilere müdahalesinde yaralanan Filistinli genç şehit oldu.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İki hafta önce İsrail güçlerinin Ramallah
kentine bağlı Mezraa el-Garbiyye beldesinde gösterilere müdahalesinde yaraladığı Filistinli Muhammed İbrahim
Şureytih (27), Ramallah'ta tedavi gördüğü İstişari Hastanesi'nde şehit oldu." denildi.
İsrail güçlerinin Mezraa el-Garbiyye beldesinde İsrail'in Filistinlilere ait arazilere el koymasını protesto için gösteri düzenleyenlere gerçek mermiyle müdahalesinde Osman Ahmed Ledadive şehit olmuş, 8 Filistinli yaralanmıştı.
Batı Şeria,İsrail
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:13