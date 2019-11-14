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İsrail, ateşkesin ardından Gazze'deki avlanma yasağını kaldırdı

İsrail, Filistinli balıkçılara salı günü getirdiği "Gazze Şeridi açıklarında avlanma yasağını" kaldırdı.

14.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:40İsrail, ateşkesin ardından Gazze'deki avlanma yasağını kaldırdı
, Filistinli balıkçılara salı günü getirdiği " Şeridi açıklarında avlanma yasağını" kaldırdı.
Gazze'de Tarım Çalışması Birliği Balıkçılar Komiteleri Müdürü Zekeriya Bekr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tarım Bakanlığı, İsrail'in, avlanma için Gazze denizini açtığını tarafımıza bildirdi." ifadesini kullandı.
Avlanma yasağının kaldırılma kararının, İsrail ile sağlanan ateşkesin ardından alındığı belirtiliyor.
İsrail ile Gazze arasında gerilimin tırmandığı salı günü Tel Aviv yönetimi, Filistinli balıkçılara "Gazze Şeridi açıklarında avlanma yasağı" getirmişti.
İsrail'in düzenlediği suikast gerilimi tırmandırdı
İsrail ordusu salı sabahı erken saatlerde Gazze'nin doğusunda İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve saldırı düzenlediklerini duyurmuştu. Saldırıda Ebu'l Ata ile eşi hayatını kaybetmişti.
Bu saldırının ardından bölgedeki gerilim tırmanırken, İslami Cihad, İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.
İsrail ordusu 2 gün boyunca Gazze'de İslami Cihad'a ait hedeflere saldırılar düzenlemiş, İslami Cihad de İsrail tarafına 360'tan fazla roket atmıştı.
İsrail saldırılarında aralarında 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 Filistinli yaralanmıştı.
İslami Cihad, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile varılan ateşkesin sabah yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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