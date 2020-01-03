İsrail Başbakanı Netanyahu, Süleymani suikasti için Trump'ı övdü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yaptığı açıklamada, ABD'nin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle ilgili, kendini savunma hakkına sahip olduğunu belirtti. Netanyahu, "İsrail'in kendini savunma hakkı olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri de tamamen aynı hakka sahip" dedi.

"SÜLEYMANİ BİR ÇOK MASUM İNSANIN ÖLÜMÜNDEN SORUMLUDUR"

İsrail'e dönmek üzere Yunanistan'da havaalanında bulunan Netanyahu, "Kasım Süleymani, Amerikan vatandaşlarının ve diğer birçok masum insanın ölümünden sorumludur. Süleymani, bu yönde saldırılar planlıyordu" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I ÖVDÜ

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Başkan Trump hızlı, zor kullanarak ve kararlı bir biçimde hareket etmeyi hak ediyor. İsrail barış, güvenlik ve kendini savunma için verdiği adil mücadelede ABD ile birlikte" şeklinde konuştu.

Binyamin Netanyahu

GENERAL SÜLEYMANİ ÖLDÜRÜLDÜ

İran'ın dini lideri Hamaney'in en yakınındaki isim olarak bilinen 'Gölge Komutan' lakaplı Kasım Süleymani, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin saldırısı sonucu öldürüldü. Süleymani, geçtiğimiz günlerde Irak'ta ABD Konsolosluğunun işgal edilmesinde öncü olmakla suçlanmıştı.