İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dünyaya gözdağı: Bize saldıran olursa vururuz

İranlı komutan Kasım Süleymani'nin Amerika tarafından öldürülmesi sonrası İran'dan ilk misillime bugün geldi. ABD'nin Irak 'taki üslerine füze fırlatan İran, 'intikam alındı' mesajını verdi. Dünya gündemine bomba gibi düşen olay sonrası ise İsrail 'den ilk açıklama geldi.

"ABD'NİN YANINDAYIZ"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimle ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, "Trump, Süleymani konusunda, hızlı, cesur ve kararlı bir şekilde hareket ettiği için tebrik edilmeli. İsrail tamamen ABD'nin yanındadır" ifadelerini kullandı.

"BİZE SALDIRAN OLURSA..."

Netanyahu ayrıca, "Her kim İsrail'e saldırmaya çalışırsa, çok sert şekilde vurulacak" şeklinde konuştu.

ABD ÜSSÜNE SALDIRI

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurdu. Pentagon'dan, el-Esad ve Erbil üslerine 12'den fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği açıklaması geldi.

AMERİKA DOĞRULADI

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, "7 Ocak'ta ABD Doğu Yakası saatiyle akşam 5.30 sularında İran, Irak'taki ABD ve koalisyon kuvvetlerine bir düzineden fazla füze ile saldırı düzenledi. Bu füzelerin İran'dan fırlatıldığı ve ABD ve koalisyon askerlerinin konuşlandırıldığı El Esad üssü ile Erbil üslerini hedef aldığı açıktır. İlk hasarları değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hoffman, İran'ın muhtemel saldırılarına karşı Pentagon'un tüm tedbirleri aldığını ve söz konusu iki üssün de İran'ın saldıracağına yönelik belirtiler üzerine teyakkuza geçirilmiş olduğunu kaydetti.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İranlı general Kasım Süleymani'nin intikam operasyonu kapsamında, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad Hava Üssü'nün onlarca karadan karaya balistik füzeyle vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırıya yanıt vermesi halinde İran tarafından "çok daha sert ve ezici" karşılık verileceği uyarısında bulunuldu.

Bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan ülkelerin de uyarıldığı açıklamada, "Her durumda İran'a karşı düşmanca ve saldırganca eylemlerin kaynağı hedef alınacaktır. İşledikleri suçta siyonist rejimi de suçlu ABD rejiminden ayrı tutmuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ABD halkına ise bölgedeki askerlerini daha fazla zarar görmemeleri için ülkelerine çağırmaları tavsiye edildi.

80 KİŞİ ÖLDÜ

İran devlet televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusunu yaptı.İran devlet televizyonu, füze saldırılarında 80 kişinin öldüğünü bildirdi.