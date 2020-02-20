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İsrail Başbakanı Netanyahu doğu Kudüs'te Yahudiler için 5 bin yeni konut sözü verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Kudüs'te Yahudler için 5 bin yeni konut inşasına başlanacağını duyurudu. Yeni konutların Filistinlileri Batı Şeria'nın kalan bölgeleriyle bağlantısını kesmesinden endişe ediliyor.

20.02.2020 18:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:22İsrail Başbakanı Netanyahu doğu Kudüs'te Yahudiler için 5 bin yeni konut sözü verdi
Başbakanı Binyamin Netanyahu yakınlarındaki Har Homa mahallesinde Yahudiler için 5 bin 200 yeni konut inşa edeceklerini, Beyt Safafa mahallesinde oturan Filistinliler için de bin adet yeni konut yapılacağını açıkladı. Ancak Filistinliler, doğu Kudüs'te inşa edilecek yeni yerleşim birimlerinin Kudüs'ü Batı Şeria'dan ayıracağı gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Yeni konut projesini Har Homa mahallesine yaptığı bir ziyarette duyuran Netanyahu "Biz Kudüs'ü birleştiriyoruz. Bütün parçalarını birbirine bağlayarak yeni, birleşmiş Kudüs'ü kuruyoruz" diye konuştu. Başbakan bütün bunları uluslararası toplumun sert muhalefetine rağmen, bütün engelleri aşarak gerçekleştirdiklerini vurguladı.
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Batı Şeria, İsrail, Kudüs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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